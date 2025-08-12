Son Dakika
İstanbul’a Rusların dev yolcu gemisi geldi

193 metre uzunluğundaki dev Astoria Grande isimli gemi İstanbul Sarayburnu limanına yanaşması böyle görüntülendi.

Yaz mevsiminde İstanbul'da oldukça hareketli olan yolcu gemisi turizmi giderek daha fazla rağbet görüyor. 4 gün önce Samsundan yola çıkan Astoria Grande dün İstanbul Sarayburnu limanına yanaştı. Dev yolcu gemisi bin 186 yolcu kapasiteline sahip. 1996 yılında üretilen gemi yıllar içerisinde farklı şirketler tarafından satın alındı. En son Rus denizcilik şirketi tarafından satın alınarak işletiliyor. Dev geminin yanaşmasında Kıyı Emniyetine bağlı Römorkör eşlik etti. Boğaz limana gelişi havadan çekilen görüntülerle tüm heybeti gözler önüne serildi. Yolcu gemisi ile gelen turistler limanda otobüsler ile şehir turlarına çıkartılıyor, Kapalı çarşı başta olmak üzere şehrin sembol mekanlarına ve alışveriş yerlerine götürülüyorlar.

