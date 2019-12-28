İstanbul'a kar uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı? 28.12.2019 12:53

İstanbullular güne yağmur ve sulu kar ile uyandı. Kent genelinde yağmur etkili olurken, özellikle kuzey kesimlerde sulu kar yağdığı görüldü. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava devam ederken Meteoroloji'den de peş peşe uyarılar geldi. Yapılan uyarılar İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağının da yanıtı oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros A Haber canlı yayınında İstanbul'da hava durumu nasıl olacak sorusunu yanıtladı. İşte Prof. Dr. Toros'un açıklamaları...