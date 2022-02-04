İstanbul ve Tokat’ta sahte para dolandırıcılarına operasyon

İstanbul ve Tokat’ta sahte para dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, ATM’lerdeki hesaplarına yüklü miktarda sahte dolar yatırdıktan sonra başka ATM’lere giderek bu paraların gerçeğini çektiği belirlendi. Alınan bilgilere göre, sahte para dolandırıcıları, İstanbul Bahçelievler’de bulunan farklı bölgelerdeki özel iki bankaya ait ATM’lere 14 ve 19 Ocak tarihleri arasında sahte Amerikan dolarını, banka müşterilerine ait hesaplara yatırdı. Şüphelilerin, yatırılan tutarları Türk lirasına çevirerek ATM’den nakit olarak veya havale yoluyla başka şahıslara gönderdikleri belirlendi. Şüphelilerin çeşitli bankalara ait ATM’lerden 101 bin 300 dolar çektikleri tespit edildi.