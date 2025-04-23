İstanbul Valiliği’nden deprem açıklaması: 151 yaralı!

Giriş Tarihi: 23.04.2025 19:27:33

İstanbul Valiliği, Silivri merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, kent genelinde can kaybı yaşanmadığını duyurdu. Açıklamada, saat 15.30 itibarıyla enerji arzı, doğalgaz, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Deprem sırasında panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 vatandaşın çeşitli şekillerde yaralandığı ve hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi. Valilik, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Kent genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım yaşanmazken, yalnızca Fatih ilçesinde metruk bir binanın yıkıldığı ve olayda ölen ya da yaralanan bulunmadığı aktarıldı. İlgili birimlerin saha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.