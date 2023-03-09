Haberler Yaşam Videoları İstanbul Üsküdar'da korkunç cinayet! Eski sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti

İstanbul Üsküdar'da korkunç cinayet! Eski sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti

İstanbul Üsküdar'da korkunç cinayet! Eski sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
09.03.2023 09:30

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:42
16 bin TL değerinde cep...
Yaşam 01:47
Sarıyer’de 3 katlı köşkte...
Yaşam 01:44
Üsküdar’da Eski Sevgilisini...
Yaşam 01:31
Betonunda midye kabukları...
Yaşam 01:33
Diyarbakır'da 6 katlı bina...
Yaşam 03:26
Fatih'te tramvay raydan çıkıp...
Yaşam 01:20
Kereste fabrikasında çıkan...
Yaşam 05:38
Eminönü’nde tramvay kazasının...
Yaşam 03:09
Kadıköy’de evi boşaltan...
Yaşam 01:34
Eminönü'nde tramvay raydan...
Yaşam 02:08
Prof. Dr. Canan Karatay’dan...
Yaşam 02:15
Sigara yakarken devrilen...

İstanbul Üsküdar'da Mevlüt İçin adlı şahıs, takip ettiği eski sevgilisi olduğu iddia edilen Miray Atmaca'yı evinin önünde öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay, dün, saat 19.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi, Günal Sokak'ta bulunan bir site içerisinde meydana geldi. Mevlüt İçin(27) eski sevgilisi olduğu iddia edilen Miray Atmaca (27)'yı iş dönüşünde oturduğu siteye kadar takip etti. İçin evine girmek üzere olan Atmaca'ya ateş edip öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, her ikisinin de olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA