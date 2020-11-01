İstanbul Tıp Fakültesi inşaatında korkutan yangın! Kilometrelerce uzaktan görülüyor

İstanbul Fatih'te yapımı süren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin içindeki inşaatta yangın çıktı. Çıkan yangın kilometrelerce uzaktan bile görülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi içinde inşaat halindeki binada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi yerleşkesinde yapımı devam eden bir binanın üst katlarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Zaman zaman binadan küçük çaplı patlama sesleri duyuluyor.