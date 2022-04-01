RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul Şişli’de polisten kaçan şüpheli binanın 3. katından atladı! O anlar kamerada

İstanbul Şişli’de polisten kaçan şüpheli binanın 3. katından atladı! O anlar kamerada
01.04.2022 18:01

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İstanbul Şişli’de polis ekipleri tarafından aranan şüpheli, kaçmaya çalışırken bulunduğu binanın 3. katından atladı. Düşmenin etkisiyle yaralanan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin binadan atladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları

İstanbul Şişli'de polis ekipleri tarafından aranan şüpheli, kaçmaya çalışırken bulunduğu binanın 3. katından atladı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, iki farklı Kasten Yaralama ve Mala Zarar Verme suçlarından aranma kaydı bulunan T.G. isimli şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Bunun üzerine polis ekiplerini gören şüpheli, bulunduğu binanın 3?üncü katından atlayarak kaçmak istedi. Düşmenin etkisiyle yaralanan şüpheli, sokak üzerinde tedbir alan polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı T.G. isimli şüpheli, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin başından yaralandığı ve vücudunda kırıklar olduğu, kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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