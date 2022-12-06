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İstanbul Pendik'te park halindeki kamyona çarpan kamyonet devrildi; 1 kişi yaralandı

İstanbul Pendik'te park halindeki kamyona çarpan kamyonet devrildi; 1 kişi yaralandı
06.12.2022 08:49

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Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarptıktan sonra devrildi. Kazada, kamyonetin şoförü yaralandı. Kaza, saat 05.30 sıralarında Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Murat Gümüş idaresindeki 34 FJJ 294 plakalı kamyonet, park halindeki kamyona çaptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonetin içinde sıkışan Murat Gümüş'ü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gümüş'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Kaza yapan kamyonetteki malzemeler gelen başka bir kamyona aktarıldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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