İstanbul Pendik’te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Pendik’te geri dönüşüm fabrikasında yangın10.01.2020 12:40
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