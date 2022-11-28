İstanbul Maltepe'de akıllara durgunluk veren olay! Tamirciye bırakılan araba başka tamirci tarafından çalındı

İstanbul Maltepe'de otomobilini tamirciye bırakan E.K.'nin (60) aracının başka bir tamirci tarafından çalındığı ortaya çıktı.

Esentepe Mahallesinde 60 yaşındaki E.K.'nın tamirhaneye bıraktığı otomobili çalındı. İhbar üzerinde çalışma başlatan ekipler 8 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

HIRSIZ DA TAMİRCİ ÇIKTI

İncelemeler sonucunda şüphelinin çekici ile otomobili çaldığı tespit edildi. Şüphelinin E.D. olduğu öğrenildi. Şüpheli E.D.'nin Sultanbeyli'nde oto tamirhanesi işlettiği belirlendi.

56 SUÇ KAYDI VAR

Şüpheli, 25 Kasım'da işyerine yapılan operasyonda yakalandı. Çaldığı otomobil ise Sultanbeyli'nde bir viyadüğün altında üstü örtülü şekilde bulundu. Şüphelinin aynı yöntemle modeli düşük ve modifiyeye uygun araçları çaldığı, bu araçların bazılarını parçalayarak, bazılarını ise kendi tamirhanesinde tamir ederek sattığı belirlendi.

56 adet suç kaydı bulunan şüpheli E.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.