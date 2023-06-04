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İstanbul Kartal D-100 karayolunda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İstanbul Kartal D-100 karayolunda seyir halindeki otomobil alev alev yandı
04.06.2023 09:11

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Kartal D- 100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay, saat 03.30 sıralarında Kartal D-100 Karayolu üzerinde Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden sürücü, otomobili durdurup indi. Ön kısmı alev alarak yanan otomobile ilk önce vatandaşlar tarafından yangın tüpü ile müdahale edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Otomobilin alev alev yandığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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