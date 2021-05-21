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İstanbul karanlığa büründü! İstanbul'da şiddetli yağmur etkili oldu! Vatandaşlar saçaklara sığındı

İstanbul karanlığa büründü! İstanbul'da şiddetli yağmur etkili oldu! Vatandaşlar saçaklara sığındı
21.05.2021 13:43
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından gökyüzünü karabulutlar kaplarken, mega kentin birçok noktasında başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar saçaklara sığındı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve 6 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yer yer dolu da görüleceği belirtildi. İstanbul 'da, beklenen yağış öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Önce İstanbul Boğazı'nın üstü karardı ardından yağmur etkili oldu. Eminönü'nde yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Kaçışanlar otobüs durakları ve üstü kapalı yerlere sığındı.

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