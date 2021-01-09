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İstanbul Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan taksici öldü

İstanbul Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan taksici öldü
09.01.2021 22:44
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İstanbul Kağıthane’de taksiciye kanlı pusu! Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen taksici Ferhat Basın, sokak üzerinde müşterisini indirdikten sonra yanına bir otomobil yaklaştı. Burada çok sayıda mermi ile başından vurulan taksici, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.


İstanbul Kağıthane'de taksiciye kanlı pusu! Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen taksici Ferhat Basın, sokak üzerinde müşterisini indirdikten sonra yanına bir otomobil yaklaştı. Burada çok sayıda mermi ile başından vurulan taksici, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
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