İstanbul Kağıthane'de polis aracıyla tur atan şahıs daha önce lüks araçta karpuz satan İranlı çıktı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kağıthane'de polis aracıyla tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan bir kişi tepki çekmişti. Kamuoyu o isme yabancı değil. Söz konusu kişi daha önce de İstanbul Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi. Hatemi hakkında adli işlem başlatılırken bu durumun oluşmasına izin veren görevli polis memuru da görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda lüks aracının ön kaputunda karpuz satarken çekilen görüntüleriyle gündeme gelen İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi,

kısıtlama saatinde polis aracında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerin sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Soruşturmaya ilişkin emniyetten yapılan açıklamada, "Görüntülerin 17 Aralık'ta çekildiği, aracın Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait ekip aracı olduğu,

Milad Hatemi isimli şahsın adli bir konu ile ilgili olarak ifadesinin alındığı, söz konusu görüntülerin bu işlemleri sonrasında çekildiği tespit edilmiştir.

Görüntüleri çeken Milad Hatemi isimli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, görevli polis Memuru da görevden uzaklaştırılmış, hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.