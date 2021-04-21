İstanbul Kağıthane'de metruk binaya baskın! Korona döneminde pavyon çıktı

Pavyon görünce bir geceda tarla parasını harcama esprisi herkesin aklına gelir. Koronavirüs salgınına rağmen de pavyon sevdalıları dur durak bilmiyor. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında camları siyah filmle karartılan metruk görünümlü bir binaya baskın düzenledi. Baskında dairenin pavyona dönüştürüldüğünü ve localar kurulduğunu gören polis ekipleri, içerideki 14 kişiye toplamda 48 bin 566 lira idari para cezası kesti. Baskın anı kameralara yansırken, çeşitli suçlardan aranan bir şahıs ise gözaltına alındı.