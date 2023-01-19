İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından, merdiven altı parfüm üretimi yapılan iş yerlerine baskın düzenledi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak parfüm yapan iş yerlerine yönelik ihbar üzerine Üsküdar, Beyoğlu ve Bağcılar’da bağlantılı oldukları tespit edilen ve paravan şirketler üzerinden merdiven altı üretim yapan adreslere operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri tarafından adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri 5 milyon 690 bin TL olan 30 bin dolu şişe sahte parfüm, 45 bin adet boş parfüm şişesi, 5 bin litre etil alkol ve 4 adet parfüm dolum makinesi ele geçirildi.