İstanbul için alarm verildi! İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Aybar kar fırtınası nedir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği ön görü ediliyor. Çoğunlukla 9 Mart Çarşamba geceden itibaren başlayacak kar yağışı Sibirya'da etkili olan ve Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı uzmanlar tarafından dillendirilen Aybar kar fırtınası ile eş güdümlü 10-11 Mart tarihlerinde de etkisini artırarak devam edecek. Bu süreçte hava sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Uzmanlar, kar yağışı sonrasında tedbirli olunması hususu ile alakalı sıkça uyarılarda bulunuyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman, hangi tarihte yağacak? Aybar kar fırtınası nedir?