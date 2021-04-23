İstanbul Haramidere'den zehir akıyor! Her gün farklı bir renk! Resmen çevre katliamı!

İstanbul Esenyurt Haramidere resmen zehir saçıyor. Haramidere'den daha önce mavi, kırmızı, yeşil ve siyah renklerde su akmıştı. Kimyasal atıklar nedeniyle her gün farklı bir renk alan dere şimdi de gri ve turuncu aktı. Akıntının denize de dökülmesiyle hem deniz canlıları hem isnan sağlığı tehdit altında. Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.

Esenyurt ile Avcılar'dan geçen derelerin rengi çevre kirliliği nedeniyle turuncu ve gri akmaya başladı.

Esenyurt'ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen Haramidere Deresi'nin rengi griye döndü. Derenin hemen kenarında bulunan bir kanaldan ise siyah renkte su aktığı görüldü.

Bu bölgede yaşayanlar, derenin renginin fabrika atıklarından kaynaklı değiştiğini ifade ediyor.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde, çevresinde hayvanların otlatıldığı dereye bağlanan kanal suyunun ise turuncu aktığı görülüyor.

Mahalle sakinleri, basın mensuplarına, derelere ıslah çalışması yapılması gerektiğini dile getirerek, ilgililerden atık döken işletmelere cezai işlem uygulanmasını talep etti.