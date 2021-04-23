RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Yaşam Videoları İstanbul Haramidere'den zehir akıyor! Her gün farklı bir renk! Resmen çevre katliamı!

İstanbul Haramidere'den zehir akıyor! Her gün farklı bir renk! Resmen çevre katliamı!

İstanbul Haramidere'den zehir akıyor! Her gün farklı bir renk! Resmen çevre katliamı!
23.04.2021 13:37
Ana Sayfa 01:37
Bu çiçeği koparan yandı!...
Ana Sayfa 02:28
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve...
Ana Sayfa 06:55
EDHO'nun Tipi'si şaşkına...
Ana Sayfa 02:20
İstiklal Marşı okurken hem...
Ana Sayfa 02:28
Kripto para belası can aldı!...
Ana Sayfa 01:39
MSB'den 23 Nisan'a özel video
Ana Sayfa 02:58
Gaziosmanpaşa'da feci kaza!...
Ana Sayfa 00:21
Yalanın merkezinden Cem Uzan...
Ana Sayfa 01:37
Yurt dışı kaynaklı yalan
Ana Sayfa 11:59
Survivor kim elendi, kim...
Ana Sayfa 01:40
AKINCI'dan tam isabet
Ana Sayfa 07:29
AK Parti'ye geçen Önder,...

İstanbul Esenyurt Haramidere resmen zehir saçıyor. Haramidere'den daha önce mavi, kırmızı, yeşil ve siyah renklerde su akmıştı. Kimyasal atıklar nedeniyle her gün farklı bir renk alan dere şimdi de gri ve turuncu aktı. Akıntının denize de dökülmesiyle hem deniz canlıları hem isnan sağlığı tehdit altında. Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.


Esenyurt ile Avcılar'dan geçen derelerin rengi çevre kirliliği nedeniyle turuncu ve gri akmaya başladı.

Esenyurt'ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen Haramidere Deresi'nin rengi griye döndü. Derenin hemen kenarında bulunan bir kanaldan ise siyah renkte su aktığı görüldü.

Bu bölgede yaşayanlar, derenin renginin fabrika atıklarından kaynaklı değiştiğini ifade ediyor.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde, çevresinde hayvanların otlatıldığı dereye bağlanan kanal suyunun ise turuncu aktığı görülüyor.

Mahalle sakinleri, basın mensuplarına, derelere ıslah çalışması yapılması gerektiğini dile getirerek, ilgililerden atık döken işletmelere cezai işlem uygulanmasını talep etti.

Yaşam Videoları