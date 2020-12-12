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İstanbul Güngören'de kısıtlama öncesi alışverişe çıkan yaşlı adam kalp krizi geçirip vefat etti

İstanbul Güngören'de kısıtlama öncesi alışverişe çıkan yaşlı adam kalp krizi geçirip vefat etti
12.12.2020 10:14
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İstanbul Güngören'de yaşlı bir adam, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ihtiyaçları için alışverişe çıktı. Yolda kalp krizi geçirerek yere yığılan adam evine ulaştıramadan vefat etti.


Güngören Emek Sokak'ta yaşlı bir adam iddiaya göre dün öğlen saatlerinde bir anda kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

KURTARILAMADI
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaşlı adama müdahale etti. Yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHTİYAÇLARI İÇİN DIŞARIYA ÇIKMIŞTI
Yaşlı adamın vefatının ardından ortaya çıkan detay ise yürekleri burktu. Yaşlı adamın hafta sonu uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ihtiyaçlarını almak için dışarı çıktığı öğrenildi.

POŞETLER CANSIZ BEDENİNİN YANINDA KALDI
Bir anda kalp krizi geçirerek sokağa yığılan adamın aldığı yiyecekler ise poşetlerle birlikte cansız bedeninin yanında kaldı. Sağlık ekipleri yaşlı adamın cansız bedenini Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

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