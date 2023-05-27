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İstanbul Güngören'de hızla gelen otomobil iş yerine daldı! O anlar güvenlik kamerasında

İstanbul Güngören'de hızla gelen otomobil iş yerine daldı! O anlar güvenlik kamerasında
27.05.2023 18:01

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İstanbul Güngören’de, sokaktan hızla çıkan otomobil girdiği iş yerinde çay molasında olan bir işçiyi yaraladı. Kaza sonrası araç olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Güngören Sanayi Mahallesi Başaklı Sokaktaki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü kimliği alınamayan bir otomobil, hızla çıktığı sokaktan kontrolden çıkarak iş yerine girdi. O sırada çay molasında olan işçilerden biri yaralanırken, araç girdiği yerden hızla geri geri çıkarak kaçtı. Kaza sonrası işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, firma yetkilileri güvenlik kamerası ile birlikte karakola giderek sürücü hakkında şikayette bulundu.

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