İstanbul Gaziosmanpaşa'da komşusunu ezmeye çalışan şahıs kamerada

Olay, cuma günü sabah 07.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Cüneyt Bülent Kol, sabah işe gitmek için evinden çıktığında komşusu Şahin Dalkıran'ın kamyonetini kendi otomobilinin arkasında gördü. Komşusunun zilini çalarak aracı çekmesini isteyen Kol ile Dalkıran arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Dalkıran kamyonetini çektikten sonra sokağa gelerek kamyonetiyle Kol'u ezmeye kalktı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin kapısı kırılırken, Kol'un da vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Kol'un hayati tehlikesi bulunmazken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.