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İstanbul FSM Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, takla atan araçta yangın çıktı

İstanbul FSM Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, takla atan araçta yangın çıktı
27.12.2022 00:35 - Son Güncelleme: 27.12.2022 00:47

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İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde gece 00.00 sıralarında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Takla atan bir otomobilde yangın çıktı. Yanan otomobile çevredeki sürücüler ve polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti. Otomobildeki yangın söndürüldükten sonra içindekiler çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Ekiplerin çalışması sürerken, savaş alanına dönen olay yerinden ilk görüntüler geldi.

Yaşam Videoları

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde gece 00.00 sıralarında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Takla atan bir otomobilde yangın çıktı. Yanan otomobile çevredeki sürücüler ve polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti. Otomobildeki yangın söndürüldükten sonra içindekiler çıkarıldı.Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Ekiplerin çalışması sürerken, savaş alanına dönen olay yerinden ilk görüntüler geldi.

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