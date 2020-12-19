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İstanbul Fatih'te yasağı delip balık tutan kişilere polis baskını!

İstanbul Fatih'te yasağı delip balık tutan kişilere polis baskını!
19.12.2020 10:25
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İstanbul Fatih'te yasağı delip Sarayburnu'nda arçlarıyla gelip balık tutan kişilere polis baskın düzenlendi. Yüzlerce olta balıkçısı polis ekiplerinin uyarıları sonrası bölgeden ayrıldılar.


İstanbul Fatih'te yasağı delip Sarayburnu'nda balık tutan kişilere polis baskın düzenlendi.

Yüzlerce kişi, polisin uyarıları sonrası bölgeden ayrıldı.

Fatih ilçesindeki Sarayburnu mevkiine oltayla balık tutmak için gelen yüzlerce kişi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti.

Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise polis ekipleri, bölgeye baskın yaptı.

Polisleri karşılarında gören kişiler, toparlanıp bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Balık tutmaya gelen kişiler, polisin uyarılarının ardından Sarayburnu'ndan ayrıldı.

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