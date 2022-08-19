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İstanbul Esenyurt'ta silahlı kavga! Güvenlik görevlisi tartıştığı kişiye sıktı

İstanbul Esenyurt'ta silahlı kavga! Güvenlik görevlisi tartıştığı kişiye sıktı
19.08.2022 11:36

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İstanbul Esenyurt'ta bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, tartıştığı kişiye silahla ateş ederek yaraladı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yaşam Videoları

Esenyurt'ta, site güvenlik görevlisi bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Mehmet A.'yı tabancayla ateş ederek yaraladı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece saatlerinde, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, Mehmet A. ve site güvenlik görevlisi arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonucu sitenin güvenlik görevlisi, Mehmet A.'yı tabanca ile yaraladı. Yaralanıp, düşen kişi ile güvenlik görevlileri arasında sözlü tartışma devam etti. Otomobiline binen Mehmet A., kendi imkanları ile Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan bir hastaneye gitti. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Mehmet A. ile site güvenliği arasında yaşanan tartışma anlarını bir vatandaş cep telefonu kamerasına kaydetti.

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