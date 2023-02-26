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İstanbul Esenyurt'ta kan donduran olay! Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta kan donduran olay! Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
26.02.2023 17:01

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Olay, Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi'nde bir rezidansta sabah saatlerinde meydana geldi. 3 çocukları olan Necibe Yolcu (38) ile Yılmaz Yolcu (42) çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmada Necibe Yolcu, eşi Yılmaz Yolcu'yu bıçakladı. Gürültü ve bağırma seslerini duyan komşuların bildirmesiyle 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler ağır yaralı haldeki Yolcu'yu Esenyurt'taki özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak, Yılmaz Yolcu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis Necibe Yolcu'yu gözaltına aldı.

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