İstanbul Esenyurt'ta 'hayalet ekran' hırsızlığı kamerada!

Olay, 06.00 sıralarında Gökevler Mahallesi 529. Sokakta bulunan bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşını ziyaret etmek için İstanbul'a gelen Cengiz Kalmaz, Ankara'da araç kiralama şirketi olan Onur Oruç'tan 06 ECP 646 plakalı lüks otomobili 10 günlüğüne 50 bin lira karşılığında kiraladı. Konaklamak üzere Esenyurt'ta bulunan otele gelen Kalmaz, otomobili valeye teslim ederek odasına çıktı. Kalmaz'ın iddiasına göre sabah saatlerinde otel görevlileri tarafından aranarak otomobilini kontrol etmesi istendi. Aşağı inen Kalmaz, otomobilin hayalet ekranının çalındığını gördü. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SON BİR YIL İÇİNDE 4 FARKLI ARAÇTAN ÇALMIŞLAR

Cengiz Kalmaz, İstanbul'a bir arkadaşımı ziyarete geldim. Büyük bir otel zincirinin bir şubesine konaklamak için geldim. Vale arkadaş aracı kapalı otoparka koymak için benden anahtarı aldı. Bende resepsiyonda kameraların önünde anahtarı verdim. Saat 5'i 24 geçe bana resepsiyondan telefon geldi, dediler ki aracınız camı patlatıldı, içinden bir şey çalınmış olabilir, bakabilir misiniz Telaşla hemen üstümü giyinip aşağıya indim. Gelip kapıyı açtığımda, manzarayı görünce şok oldum. Arabanın bütün multimedya ve beyin sistemleri çalınmış. Araçta ortalama 400 bin liralık bir masraf var. Ben bu aracı kiralamak için 50 bin lira ödedim, şu an burada mağduriyetim 650 bin lira ve otelde kendime bir kişi bile bulamıyorum muhatap alabileceğim. Son bir yıl içerisinde aynı marka ve model araçtan aynı parçaları, 4 farklı araçtan çalmışlar. Hepsi de bu otelin müşterileri dedi.

VALE ŞU AN YOK ORTADA

Hırsızlık olayının ardından İstanbul'a gelen otomobilin sahibi Onur Oruç ise , Müşterimiz camın kırıldığını görüp bize haber verdi, biz de Ankara'dan buraya gelerek, aracımızdaki bütün değerli elektronik parçaların çalındığını gördük. Otelle iletişim halinde olduğumuz süre zarfında hiçbir şekilde muhatap bulamayıp, aksine otelden uzak durmamızı, otel hakkında herhangi bir şikayette bulunamayacağımızı bildirdiler bize. Müşterimizden aracı teslim alan vale şu an yok ortada diye konuştu.