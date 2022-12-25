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İstanbul Esenyurt'ta baltalı damat dehşeti: Baltayla kayınpederinin minibüsünü parçaladı

İstanbul Esenyurt'ta baltalı damat dehşeti: Baltayla kayınpederinin minibüsünü parçaladı
25.12.2022 12:05

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Arkadaşlarıyla evin önüne gelen Aşkın Y. kayınpederinin minibüsünü balta ile parçaladı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken aile yardım istedi. Olay geçen cuma günü Namık Kemal Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Aşkın Y., Karpuz ailesi Düzce'de hasta ziyareti sırasında kızlarını Semra Karpuz'u kaçırdı. İki bir ay sonra nikah kıydı. Aradan geçen 4 ayın sonunda Semra Y. dayak yediğini belirterek Aşkın Y.'den boşamak istediğini söyledi. Karpuz ailesi kızlarını alarak Esenyurt'taki evlerine döndü. Geçen cuma sabahı Aşkın Y. ve arkadaşları Karpuz ailesinin evinin önünde gelerek park halindeki minibüse baltayla saldırdı. Minibüsü parçalayan saldırganlar hızlıca kaçtı. Aile polise giderek şikayetçi oldu.

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