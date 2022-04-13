İstanbul Çekmeköy'de otomobil ile çarpışan ticari araç devrildi

Çekmeköy'de iki caddenin kesiştiği noktada bir anda yola çıkan hafif ticari araç ile yolda ilerleyen otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araç yan yatarak yolda devrildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Çekmeköy’de Cumhuriyet Mahallesi Çağdaş Caddesi üzerinde dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki caddenin birleşme noktasında yola kontrolsüz bir şekilde çıkan hafif ticari araç, o sırada yolda ilerleyen otomobil ile çarpıştı. Otomobilin çarpmasının etkisiyle savrulan ticari araç yan yatarak devrildi. Otomobilin sürücüsü ve çevredekiler, yan yatan hafif ticari aracın sürücüne yardım etmek için koştu. Araçlarda bulunanların kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.