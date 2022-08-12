Haberler Yaşam Videoları İstanbul Boğazı'nda yunuslardan görsel şölen

İstanbul Boğazı'nda yunuslardan görsel şölen

İstanbul Boğazı'nda yunuslardan görsel şölen
12.08.2022 09:57

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 05:18
Uyardığı arkadaşı tarafından...
Yaşam 02:14
Kamyonun çarptığı bir kişi...
Yaşam 00:21
Şehit Eren Bülbül'ün son...
Yaşam 00:44
Düzce’de balı fazla kaçırınca...
Yaşam 01:24
Denizin ortasında feribotta...
Yaşam 02:47
5 Yıldızlı otelin sahil...
Yaşam 00:48
Afyon'da eğitim uçağı düştü
Yaşam 00:24
CHP'li Mahmut Tanal'a...
Yaşam 03:11
Bursa'daki çöp evden çıkan...
Yaşam 05:22
Şişli'de panik!
Yaşam 04:35
Anafartalar Zaferi'nin...
Yaşam 02:24
İşçi servisi devrildi! 8 kişi...

İstanbul’un sevimli misafirleri yunuslar şehrin simge yapılarıyla birlikte havadan görüntülendi. Yunusların suyun metrelerce üzerine sıçrayarak dans edercesine yüzmesi kartpostallık kareler oluşturdu. İstanbul’da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden Ortaköy camii manzarasıyla birlikte gün doğumunda yunusların görüntüsü kendine hayran bıraktırdı. Annesi ile birlikte yüzen sevimli yavru yunus ise izleyenlerin içini ısıttı. Tarihi yarımada yakınlarında Sultanahmet ve Ayasofya Camii çevresinde gözüken yunuslar havadan çekilen görüntülerle eşsiz manzaralar oluşturdu. Yunuslar genellikle İstanbul Boğazı’na giriş çıkış yapan gemilerin önünde onlarla yarışırcasına yüzerken görülebiliyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA