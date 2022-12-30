İstanbul Boğazı'nda suya giren vatandaşı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

İstanbul Fatih’te yaşayan 48 yaşındaki Murat Kara Çizmeli, 10 yıldır her gün soğuk havaya aldırış etmeden Sarayburnu sahiline gelerek denize giriyor. Aralık ayında Sarayburnu sahilini dolduran vatandaşlar, soğuk havada denize giren Murat Kara Çizmeliy’yi görünce şaşkınlarını gizleyemedi. Montlarını ve bereleri ile gezen yerli ve yabancı turistler, buz gibi havada İstanbul Boğazı'nda denize giren vatandaşı izleyerek cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı. Soğuk havaya rağmen denizin keyfini çıkartan Çizmeli, kar yağdığı zaman yine yüzmeye geleceğini ifade etti.