İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücüden haber yok! Son görüntüsü ortaya çıktı

37'ncisi düzenlenen İstanbul Boğazı'ndaki Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov hala bulunamadı. Yarışa başladığı ancak çıkamadığı düşünülen Svechnikov için savcılık kamera kayıtlarını istedi. Öte yandan kayıp haberinin ardından apar topar Türkiye'ye gelen eşi Svechnikov'un dünya rekortmeni olduğunu ve Rusya'da da yüzme okulu sahibi olduğunu söyledi. Çiftin 9 aylık bebekleri olduğu da öğrenildi. ATV Haber Rus yüzücünün kaybolduğu gün kameralara yansıyan son görüntüsüne ulaştı.

Kutsal kitabımıza hakaret edip çocuklara taciz eden şahıs gözaltında!
Başkan Erdoğan Ahlat'ta öğrencilerle buluştu
Konya Karapınar’da feci kaza: 1 ölü 5 yaralı
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 9 yaralı

