İstanbul Boğazı'nda arıza yapan yük gemisi Sarıyer açıklarına çekildi

Tuzla’dan Kavkaz'a seyir halindeyken Rumeli Feneri açıklarında makine arızası yapan ANNITA isimli dökme yük gemisi Sarıyer Büyükdere açıklarına demirledi. Gemi bakım ve onarım çalışmaları için bekletiliyor. Tuzla’dan Kavkaz'a seyir halindeyken Rumeli Feneri açıklarında arıza yapan ANNITA isimli dökme yük gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak askıya alınmıştı. Gece saatlerinde İstanbul Boğazı gemi trafiğine tekrar açılırken arızalanan ANNITA isimli gemi bakım - onarım çalışmaları için Sarıyer Büyükdere açıklarına çekildi.