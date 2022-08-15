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İstanbul Boğazı'na çamur aktı! Suyun rengi değişti

İstanbul Boğazı'na çamur aktı! Suyun rengi değişti
15.08.2022 15:15

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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Göksu ve Küçüksu Deresi'nden gelen çamurlu su Boğaz'a aktı. Suyun rengi kahverengiye dönerken, o anlar havadan görüntülendi.

Yaşam Videoları

İstanbul'da etkili olan yağış sonrası Göksu ve Küçüksu Deresi'nden gelen çamurlu su, İstanbul Boğazı'na aktı. Deniz suyunun rengi kahverengiye dönüştü. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanak sonrası Göksu ve Küçüksu derelerinden gelen çamur İstanbul Boğazı'na aktı.

Çamurlu suyun akması boğazın renginin değişmesine neden oldu. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

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