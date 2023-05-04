İstanbul Beyoğlu’nda büfeye silahlı saldırı kamerada

İstanbul Beyoğlu’nda bir büfeye kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Büfede geçtiğimiz aylarda da benzer bir saldırı yaşandığı öğrenildi. Olay, gece saat 04.30 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki bir büfede meydana geldi. İddiaya göre, 3 yabancı uyruklu kadın, dışarıda kendilerini rahatsız eden bir grup erkekten korunmak için büfeye girdi. Kadınların arkasından erkekler de içeri girip rahatsızlık vermeye devam edince büfede çalışanlar onları dışarı çıkardı. Aynı kişiler çok kısa bir süre sonra tekrar büfenin önüne geldi ve içlerinden biri elindeki silahla büfeye gelişigüzel ateş etti. Saldırının gerçekleştiği anda büfedekiler büyük panik yaşarken, saldırgan da 14-15 el ateş ettikten sonra ara sokağa girerek oradan kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken büfede çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Büfedeki incelemelerin tamamlayan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.