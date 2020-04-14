İstanbul Beylikdüzü'nde korku dolu anlar! İş yerini yakıp silahla tehditler savurdu

Son dakika haberi... Beylikdüzü'nde iş yerini yakan bir kişi elinde silahla tehditler savurdu. İtfaiyenin yangına müdahale etmesine izin vermeyen kişiyi polis ikna etti. İtfaiyenin yanan iş yerine müdahalesi sürüyor.
Beylikdüzü'nde uzun namlulu silahlı bir kişi, buz pisti olarak kullandığı iş yerini ateşe verdi. Daha sonra havaya ateş açan şahıs, iş yerinin haksız yere kendisinden elinden alındığını öne sürerek ekiplerin yangına müdahale etmesini engellemeye çalıştı.
POLİS İKNA ETTİ
İtfaiyenin yangına müdahale etmesine izin vermeyen kişiyi polis ikna etti. İtfaiyenin yanan iş yerine müdahalesi sürüyor.