İstanbul Başakşehir'de korkutan fabrika yangını

Yangın, saat 16.30 sıralarında İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Kayabaşı Mahallesi Er Sokak'ta bulunan tek katlı kumaş fabrikasında çıktı. Çatıda kaynak yapılırken kıvılcımların kumaşa sıçramasıyla başladığı iddia edilen yangını fark eden çalışanlar kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.