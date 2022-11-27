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İstanbul Bahçelievler'de hareketli gece! 4 kişiye sopalarla saldırdılar

İstanbul Bahçelievler'de hareketli gece! 4 kişiye sopalarla saldırdılar
27.11.2022 07:02

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Son dakika haberi | İstanbul Bahçelievler'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında gece saatlerinde kavga çıktı. Husumetli oldukları ailenin evinin önüne gelen şüpheliler 4 kişiye sopalarla saldırdı.

Yaşam Videoları

Bahçelievler'de husumetli olduğu kişilerin evinin önüne gelen şüpheliler, aynı aileden 4 kişiye sopalarla saldırarak, darbetti. Şüpheliler sokaktan havaya ateş ederek ayrılırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çobançeşme Mahallesi Çoruh Sokak'ta saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan kişilerin evinin önüne gelen şüpheliler, bağırmaya başladı.

Sesleri duyarak aşağıya inen aynı aileden 4 kişi, sokağa gelen kalabalık tarafından feci şekilde darbedildi. Kavga sonrası saldırganlar havaya silahla ateş ederek kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme polisleri sokakta güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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