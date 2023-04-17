RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul Bahçelievler’de bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi

İstanbul Bahçelievler’de bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi
17.04.2023 08:33

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İstanbul Bahçelievler’de kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler tarafından bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 00.00 sıralarında Çobançeşme Mahallesi, Şimşek Sokak'ta gerçekleşti. Bir otomobille gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler tarafından sokakta bulunan bir iş yerine ateş açıldı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, şüphelilerin saldırısı esnasında olay yerinde bulunan bir polis memuru, saldırganlara karşılık verdi. Polisle çatışan şüpheliler, daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Yapılan saldırı sonucunda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Kurşunlar sokakta bulunan bazı iş yerlerine isabet etti. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu sokakta 47 boş kovan bulundu. Emniyet ekipleri tarafından kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

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