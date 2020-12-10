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İstanbul Avcılar'da kendisinden ayrılmak isteyen Rabia Kaçmaz'a işkence uygulayan Emre Çiçek'e 53 yıl hapis cezası verildi

İstanbul Avcılar'da kendisinden ayrılmak isteyen Rabia Kaçmaz'a işkence uygulayan Emre Çiçek'e 53 yıl hapis cezası verildi
10.12.2020 17:01
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Son dakika haberi: İstanbul Avcılar'dan kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'a cinsel saldırıda ve öldürme teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Emre Çiçek'e 53 yıl hapis cezası verildi.


Son dakika: Avcılar'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'a cinsel saldırıda ve öldürme teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Emre Çiçek'e "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Cinsel saldırı" ve "Cinsel amaçla hürriyeti kısıtlama" suçlarından 53 yıl hapis cezası verildi.
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