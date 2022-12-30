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İstanbul Avcılar'da asansör boşluğuna düşen talihsiz adam sedyeye halatla bağlanarak kurtarıldı

İstanbul Avcılar'da asansör boşluğuna düşen talihsiz adam sedyeye halatla bağlanarak kurtarıldı
30.12.2022 10:19

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Avcılar'da inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen Fedai Tunur (50), itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Gümüşpala Mahallesi Şükrübey Caddesi üzerinde, kentsel dönüşüm kapsamında yapımı süren inşaatın 5 metre yükseklikteki asansör boşluğuna, dün saat 19.30'da bir kişi düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, ağır yaralı haldeki Fedai Tunur'a, seyyar merdivenle ulaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Tunur, sedyeye bağlanarak halatlarla yukarı çıkarıldı. Mahalle sakinlerinin tanımadıklarını söylediği, inşaat çalışanı da olmadığı öğrenilen Fedai Tunur, ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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