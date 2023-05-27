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İstanbul Avcılar'da alkollü şekilde 14 araca çarpan sürücüyü mahalleli darbetti

İstanbul Avcılar'da alkollü şekilde 14 araca çarpan sürücüyü mahalleli darbetti
27.05.2023 17:57

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Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi?nde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen cip sürücüsü Ömer D., seyir halindeyken 8 araca çarptı. Çevredekiler tarafından durdurularak darbedilen sürücü, bir fırsatını bulanarak yeniden direksiyon başına geçerek kaçmak isterken 6 araca daha çarptı. Bir araca çarparak yönünü değiştiren Ömer D.'yi araçtan indiren çevredekiler tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler darbedilen sürücüyü Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürdü.

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