İstanbul Ataşehir'deki halde korkutan yangın

Ataşehir'de sebze ve meyve halinde bulunan dükkanda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin yaptığı müdahale ile büyümeden söndürüldü. Küçükbakkalköy Çayır Caddesi'nde bulunan sebze ve meyve halindeki bir iş yerinde saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle iş yerinde başlayan alevler, yan taraftaki başka bir dükkana sıçradı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı hazır bekledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iki dükkanda maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.