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İstanbul Arnavutköy'de ürküten yangın! Alevler bir anda etrafı sardı

İstanbul Arnavutköy'de ürküten yangın! Alevler bir anda etrafı sardı
25.12.2020 14:46
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan bir binanın çatı katında başlayan yangın, yan binaya da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, çatılarda büyük hasar oluştu.


Arnavutköy'de binanın çatı katında çıkan yangın yan binanın çatısına da sıçradı. Alev alev yanan çatıdaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 2 binanın çatısında ve çatı katında hasar oluştu.

Arnavutköy Atatürk Mahallesi Sarı Orkide Sokaktaki binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Boş çatı katında başlayan ve yan binaya sıçrayan yangın, o sırada evde bulunan bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Bina sakinleri kendilerini dışarıya attı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramasına engel oldu ve yangını kontrol altına aldı. Her iki binanın çatı katlarının büyük hasar gördüğü yangında mahallede toplanan çocukların sosyal mesafeyi hiçe saydığı görülürken, polis ekipleri zaman zaman vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Yangın sırasında evde uyuyan Necmettin Memiş, evin balkonu ve çatısının yan binadaki kıvılcımlardan dolayı tutuştuğunu ve çocuklarını alarak evden panikle çıktığını söyledi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu olmadığını söyleyen Memiş, yangının diğer binanın çatı katındaki ahşap malzemelerin tutuşması sonucu çıkmış olabileceğini söyledi. İtfaiyenin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi devam ediyor.

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