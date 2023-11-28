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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023, 17:24 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023, 17:28

İstanbul Arnavutköy'de kurşunlanmış otomobil terk edilmiş halde bulundu

Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde camları kırılmış, lastikleri patlamış ve kurşunlanmış bir otomobil terk edilmiş şekilde bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde camları kırılmış, lastikleri patlamış ve kurşunlanmış bir otomobil terk edilmiş şekilde bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler aracın dün gece saatlerinde Esenler'de işlenen cinayet ile ilişkili olabilme ihtimali üzerinde dururken araç üzerindeki incelemeler devam ediyor. Aracın kim ya da kimler tarafından terk edildiği ise henüz bilinmiyor. Öte yandan, araç detaylı incelenmek üzere Üsküdar'da bulunan oto inceleme laboratuvarına çekileceği öğrenilirken, içerisinde de maske çıktı.

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