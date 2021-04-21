RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Yaşam Videoları İstanbul Arnavutköy'de elektrik voltajının aniden yükselmesi nedeniyle 5 apartmanda prize bağlı elektronik cihazlar bozuldu

İstanbul Arnavutköy'de elektrik voltajının aniden yükselmesi nedeniyle 5 apartmanda prize bağlı elektronik cihazlar bozuldu

İstanbul Arnavutköy'de elektrik voltajının aniden yükselmesi nedeniyle 5 apartmanda prize bağlı elektronik cihazlar bozuldu
21.04.2021 09:50
Ana Sayfa 02:01
Skandal sözlere Ömer Çelik'ten...
Ana Sayfa 00:37
Derya Yanık kimdir, kaç...
Ana Sayfa 00:23
Vedat Bilgin kimdir?
Ana Sayfa 01:36
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar...
Ana Sayfa 01:05
Gönül Dağı 25. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:43
Zeynep Tokuş ve Boran...
Ana Sayfa 07:41
George Floyd davasında karar!
Ana Sayfa 00:44
Hekimoğlu 47. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:19
Kuşadası’nda Türk bayrağına...
Ana Sayfa 02:33
Ukrayna'dan Rusya'ya Donbass...
Ana Sayfa 00:11
TBMM Başkanı Şentop AYM...
Ana Sayfa 00:49
İlayda Alişan’ın yıllar...

İstanbul Arnavutköy'de birbirine bitişik 5 apartmandaki voltajın aniden yükselmesi nedeniyle 5 binadaki tüm dairelerde prize bağlı elektronik cihazların hepsi bozuldu. Dairelerde yaşayan vatandaşlar ise zararlarının karşılanmasını istiyor.


Olay, dün akşam iftar vaktinden kısa bir süre önce yaşandı.

İddiaya göre; Arnavutköy, Anadolu Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi üzerindeki bitişik nizam binalardan bazılarında bir anda elektrik kesintisi yaşandı.

Bazı dairelerde televizyonların, aydınlatma lambalarının ve oyun konsollarının patlayarak yandığı olay sonrası bina sakinleri kendilerini panikle dışarı attı.

Dışarıya çıktıklarında komşularının da aynı sorunu yaşadığını fark eden bina sakinleri, birbirine bitişik 5 apartmanda elektriklerin gittiğini ve prize bağlı tüm elektronik cihazların bozulduğunu fark etti.

Durumu hemen elektrik dağıtım şirketi ile paylaşan vatandaşlar, yüksek voltajdan kaynaklanan kesinti sonrası evlerindeki çok sayıda cihazın bozulduğunu iddia etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi çalışanları, bölgede çalışma başlattı.

Vatandaşlar ise yaşadıkları mağduriyetin ve zararlarının karşılanmasını istediler.

Yaşam Videoları