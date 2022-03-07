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ist1İstanbul güne yağmurla uyandı, kent genelinde trafik hareketliliği yaşandı

ist1İstanbul güne yağmurla uyandı, kent genelinde trafik hareketliliği yaşandı
07.03.2022 09:27

OTOMATİK OYNAT

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Hafta başından itibaren İstanbul’da etkili olması beklenen soğuk ve yağmurlu hava sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 53 olarak ölçüldü. Türkiye’yi ve İstanbul'u etkisi altına alması beklenen yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Yağmurla birlikte soğuk hava da etkisini hissettirdi. Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların şemsiyeleri ile birlikte sokağa çıktıkları görüldü.

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