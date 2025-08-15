PODCAST CANLI YAYIN

İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'daki Filistin köylerine saldırdı: Çok sayıda Filistinli yaralandı

İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Susya ve Atara köylerine gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine yenileri eklendi. Filistin basınında yer alan haberlere göre, Silahlı İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'nın güneyindeki Susya köyü ile Batı Şeria'nın merkezindeki Atara köylerine molotof kokteylleri ile saldırarak ev ve araçları ateşe verdi. Saldırılarda çok sayıda Filistinlinin yaralandığı aktarıldı. İsrail basını, saldırılar nedeniyle hiçbir İsrailli yerleşimcinin gözaltına alınmadığını duyurdu.

Bunlar da Var

Erzurum'da TIR'a arakadan çarpan otomobil sürücüsü Burak Kayacı vefat etti!
Erzurum'da TIR'a arakadan çarpan otomobil sürücüsü Burak Kayacı vefat etti!
Yer: Çanakkale! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü
Yer: Çanakkale! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü
Özgür Özel'den rezil sözler! Başkan Erdoğan'a "Lan" diyerek hakaret edip namusuna dil uzattı
Özgür Özel'den rezil sözler! Başkan Erdoğan'a "Lan" diyerek hakaret edip namusuna dil uzattı
Iğdır Tuzluca’da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Iğdır Tuzluca’da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle