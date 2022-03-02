Haberler Yaşam Videoları Isparta'da vahşet! Pompalı tüfekle öldürülen 6 aylık hamile kadın gözyaşları arasında toprağa verildi

Isparta'da vahşet! Pompalı tüfekle öldürülen 6 aylık hamile kadın gözyaşları arasında toprağa verildi

Isparta'da vahşet! Pompalı tüfekle öldürülen 6 aylık hamile kadın gözyaşları arasında toprağa verildi
02.03.2022 14:20

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:49
Jigololuk vaadiyle...
Ana Sayfa 05:29
İşte Kiev’deki sığınaklar!
Ana Sayfa 00:36
Savaş hattında bombardıman...
Ana Sayfa 00:49
Rusya Ukrayna savaşından en...
Ana Sayfa 00:50
Kalça dansıyla ünlü olan...
Ana Sayfa 00:21
Ferdi Tayfur’un son haline...
Ana Sayfa 00:14
Zara'nın 'mavişim' diyerek...
Ana Sayfa 00:35
Harkov'da polis merkezi böyle...
Ana Sayfa 00:56
6 aylık hamile kadın dini...
Ana Sayfa 01:07
Vatandaşlar roketli saldırıya...
Ana Sayfa 00:30
Destan 14. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 08:18
Trabzonspor 2-0 Antalyaspor...

Isparta'da dini nikahla birlikte yaşadığı Şehmuz Gezen (18) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 6 aylık hamile Raziye Karabuğa (24), yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yaşam Videoları

Olay, dün saat 03.00 sıralarında il merkezine bağlı Yazısöğüt köyü yakınında meydana geldi. Eşiyle boşanma aşaması devam eden 6 aylık hamile Raziye Karabuğa, yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşadığı Şehmuz Gezen ile otomobilde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Şehmuz Gezen, pompalı tüfekle ateş edip Raziye Karabuğa'yı yüzünden ve göğsünden yaraladı. Gezen, daha sonra Karabuğa'yı otomobille Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis girişinde bırakıp uzaklaştı.

Raziye Karabuğa'yı görenlerin haber verdiği sağlık ekibinin acil serviste müdahale ettiği Karabuğa ile bebeği kurtarılamadı. Olay sonrası Şehmuz Gezen polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Karabuğa'nın cansız bedeni ise hastane morguna götürüldü. Şehmuz Gezen, dün emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Raziye Karabuğa'nın cenazesi, bugün Isparta Şehir Hastanesi'nden alındıktan sonra Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan annesi Elvan Aydın'ın evine getirildi.

Burada helallik alınan Karabuğa, Hanife Sultan Mezarlığı'na götürüldü. Yakınları Karabuğa'nın tabutunun üzerine eşarp koydu. Cenaze namazının ardından Karabuğa, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

SON DAKİKA