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Isparta’da seralar yoğun kar yağışına dayanamadı

Isparta’da seralar yoğun kar yağışına dayanamadı
04.02.2022 17:23

OTOMATİK OYNAT

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Isparta’da dün sabahtan beri etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Elektrik telleri koptu, seralar karın altında kaldı. Isparta’da Çünür mahallesinde ve Deregümü köyünde seralar çöktü, bir milyon TL maddi hasar meydana geldi. Isparta genelinde dün sabahtan etkisini artıran kar yağışı olumsuzlukları beraberinde getirdi. Isparta’ya bağlı Deregümü köyünde 200 dönüm içerisinde bulunan karanfil serası yoğun kar yağışına dayanamayaraktan çöktü. Deregümü köyünde can kaybı yaşanmazken en az 300 bin lira hasar oluştuğu öğrenildi. Isparta Çünür mahallesinde seracılıkla uğraşılan bölgede 300 dönüm içerisindeki seralarda ise en az 700 bin lira hasar olduğu öğrenildi.

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