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Isparta’da korku dolu anlar! Ev saniyeler içinde alevlere teslim oldu
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Isparta’da korku dolu anlar! Ev saniyeler içinde alevlere teslim oldu

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 16:39

Isparta'nın Bağlar Mahallesi’nde, 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Bağlar Mahallesi 2712 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin diğer katlara sıçramasını önledi. Kontrol altına alınan yangının ardından binada uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Yangında evin bir bölümü tamamen kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.


Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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